Bethel Middle School
BETHEL TWP. — Bethel Middle School has announced the students who have been named to the honor roll and principal’s list for the first grading period of the 2017-18 school year.
Honor roll
Elijah Alberti, Savanna Alder, Alejandro Alvarez, Madeline Baker, Riley Berardi, Alayna Bergeron, Jaidyn Beswetherick, Alyson Bird, Kaitlyn Boes, Faith Brit, Cadence Brooks, Cameron (Cami) Brooks, Audrey Bruggeman, Kerigan Calhoun, Rachel Chandler, Micah Chau, Caleb Couch, Rene Crandall, Carter Dickerson, Madeline Doriety, Zoie Drummond, Ravshan Dusaliyev, Avery Endsley, Garrett Fetgatter, Nolan Firstenberger, Nolan Flomerfelt, Matthew Godsey, Jacob Gross, Reagan Hallum, Nolan Hardert, Andrea Haros, Austin Hawkins, Reese Hawkins, Madeline (Maddie) Jesse, Aaron Kay, Paige Kearns, Colby Keiser, Megan Kubiak, Samuel Larson, Nathan Lionberger, Finnegan Lyman, Logan Madden, Haleigh Marzolf, Elizabeth Maxwell, Connor McGuire, Gabriella McMahan, Jackson McRoberts, Ismail Mirzayev, Karley Moore, Braeden Moran, Kaidence Nickerson, Melanie (Camryn) Nida, Brock Nixon, Ryan Pahal, Ian Pitzer, Cole Poole, Tessa Reitz, Devon Risinger, Cooper Rodgers, Brooklyn Schneider, Trent Schweikhardt, Bradley Schafer, Ayvaz Shakirov, Leyla Sharifova, Elizabeth (Ella) Sherck, Amauri (Dallas) Simon, Zachary Smith, Benjamin Sonnanstine, Samuel Sortman, Karinne Stormer, Noah Swinehart, Brittney Williams, Lily Williams, Ethan (Drew) Wilson.
Principal’s list
Lucas Arnold, Kylie Balkcom, Payton Bass, Natalie Bates, Ayden Batton, Daniel Bauer, Grace Bennett, Emily Benoit, Austin Black, Lydia Brannan, Kara Britt, Caleb Brookmyer, Aolani Brooks, Kyle Brueckman, Madison Caldwell, Allison Cartwright, Nicholas Cassity, Kai Jun Cheung, Maxton Colby, Amber Crandall, Kaitlynn Daniel, John Daugherty, Aaron Doyle, Landon Endsley, Ayumi Enorme, Abigail Fischer, Dylan Franck, Zachary Goodman, Jacqueline (Jackie) Harris, Jasmine Harris, Macy Hawk, Cassidy Healy, Kacie Hensley, Taylor Hitchcock, Samantha Hull, Richard Huynh, Alaina Imboden, Jackson Iseminger, Justin Jergens, Abigail Johnson, Casey Keesee, Cohen Korhorst, Gabryelle Lammers, Lauryn Lammers, Patrick Lammers, Alex Lyall, Seth Lyall, Noach McCann, Levi McDole, Madison McKenzie, Elisabeth (Lilly) Mixon, Bennett Moore, Gabrielle Morvatz, Alexander (Alex) Mullens, Gavyn Mullens, Erica Jenna Natalicio, Sara Newton, Taylor Pickett, Kaylee Price, Denham Randall, Rhyan Reittinger, Josie Rhoades, Tyler Rogers-Milligan, Anmol Saini, Liam Sanders, Allison Schenck, Brenna Schulte, Bryce Schweikhardt, Julie Sebastian, Asli Sharafutdinova, Leah Shofner, Matthew Smith, Hans Snyder, Samantha Steckel, Ethan Tallmadge, Nangah-Kuna (Ashley) Tuma, Jewell Tyler, Victoria Veldman, Mary Janiah Velicaria, Jordan Waterhouse, Allison Watson, Faith Wiley, Alec (Jude) Wilson, Emma Woods, Dennis Wooten.