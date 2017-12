Honor roll

Bethel High School

BETHEL TWP. — Bethel High School has announced the names of honor students for the first grading period of the 2017-18 school year.

Principal’s list

(* denotes a 4.0 GPA)

Isaiah Adkins, Flyura Aliyeva, Ipak Aliyeva, Kaitlyn Balkcom, Ella Batton, Emily Berkshire, Brant Bolton, Cole Brannan*, Tyler Brueckman*, Abigail Cartwright*, Adam Cartwright, Erica Chandler, Aloni (Loni) Chapman, Jessica Cheung, Emma Daugherty, Samantha del Rosario*, Kayleigh DeLaet, Kelsey DeLaet*, Adam Donahue, Alec Donahue*, Jacob Evans*, Aiden Flomerfelt, Sara Flory, Darcy Franck*, Erika Garcia, Brielle Gatrell*, Jessica Gilbride, Caitin Hallum, Korry Hamlin*, Delaney Hardert, Logan Harrelson, Melanie Harris, Evan Hart, Connor Heck*, Makenzie Hoeferlin*, Alexander Holbrook, Kelsey Iseminger*, Alexis Jennings, Chelsea Johnson, Salim Karimov, Kalie Kay*, Dillon Kelley, Brenner Landes, David Landes, Rachel Larsen*, Benjamin Lawson*, Megan Lee*, Lydia Lowery, Hannah Marzolf, Alec Maus, Madison McCabe, Tyler McCabe*, Zachary McCarroll, Lillian McDole, Sarah Miller, Luke Moorefield, Natalie Moorman, Elizabeth Morvatz*, Ashley Newton, Lauren Newton, Julie (Kenzie) Nida, Jacob Ogle, Raven Osborne, Heather Pardoe, Hayden Parsons*, Layla Paugh, Mavlud Pazilov, Elizabeth Pencil, Savannah Phipps*, Kimberly Poffenberger, Olivia Reittinger, Ashley Ricker, Kaleb Roberts, Ryan Rose, Daniel Ross, Kylie Roswell, Marissa Routt, Taylor (TJ) Routt, Gabriel Rowley*, Madison Santo, Dominic Schenck*, Nicholas Schmidt*, Julia Seaman, Lisa Sebastian*, Rachel Sebastian*, Megan Shaffer, Seyda Shakirova, Caleb Sherck, Savannah Short*, Colton Smith, Keaton Smith, Kyle Smith, McKinsey Smith, Alexander Snider, Matthew (Chance) Spaeth, Skylar Spurlock, Joseph Gerone Sta. Ana, Alexa Stiles, Abbey Stormer, Sidney Sumpter, Lydia Thumser, Dillon Tipton, Alec Treon, Cole Turner, Jacob Ullmer, Alexander van Haaren*, Brodi Voight, Yizhou Wang, Darian Watson, Darani Wenrick, Jaran Wenrick, Dylan Williams, Andrew Woods, Alaina Yarwick, Sophia Yarwick, Daniela Zavist, Sukie Zheng.

Honor roll

Mayzar Abbasova, Islam Akhmedov, Juan Alvarez, Michaelea Ayers, Evelyn Barber, Kendall Bergeron, Ethan Blair, Ean Bosma, Jared Buchholtz, Kellen Calhoun, Caitlin Chandler, Sydney Chapman, Cierra Chasteen, Moriah Chau, Megan Dailey, Melanie Dailey, Cade Dakin, Dilara Dusaliyeva, Alexander Eastman, Audrey Elms, Jared Evans, Harley Frank, Cristal Fuentes, Blake Gifford, Angela Henning, Destiny Houser, Jacob Johnson, Skylar Johnson, Kiana King, Kory King, Wyatt Leet, Elnora Mamatova, Kacey McCray, Alyssa McKenzie, Jocelyn McRoberts, Natalie McRoberts, Emily Mixon, Thomas Moore, Carter Moran, Hailey Moses, Brandon Mosley, Micah Mutlu, Paige Nesbitt, Jonathan (John) Nieto, Kierra Oney, Hunter Parrish, Courtney Poole, Falyn Rhinehart, Ashley Richardson, Paris Riddle, Kaiden Roberts, Brayden Rowley, Zeynab Safarova, Samantha Sendral, Hunter Shelley, Alenia Shemo, Madeline Sherck, Tyler Shoopman, Kenna Somerset, Hannah Sortman, Christian Spaeth, Madison Spaeth, Machaela Staggs, Patrick Swinderman, Donald Thomas, Benjamin Tipton, Owen Tucker, Trevor Walker, Brandon Whetstone, Trinity White, Samantha Wiley, Jason Yang, Zachary Young.

Bethel MVCTC honor roll

(* denotes a 4.0 GPA)

Austin Bird*, Megan Brookhart, Madelynn Callaham, Peyton Champman, Taylor Coppock, Kyrstin Davis, Kacie Durham*, Travis Durst, Makenna Floyd*, Bianca Fuentes, Sara Fuentes, Abigail Hewson*, Robert Holzman, Madison Inman, Micah Labosky, Myles Landes*, Shelbie Lyons*, Brenna Newton*, Emily Ray, Morgan Reittinger, Megan Roberts, Haley Schall, Diana Shakirjon*, Cameron Snyder, Riley Whelan.