Bethel Middle School

BETHEL TWP. — Bethel Middle School has announced the students who have been named to the honor roll and principal’s list for the second grading period of the 2017-18 school year.

Honor roll

Elijah Alberti, Parker Bass, Kaitlyn Boes, Ava Brooks, Rachel Chandler, Carter Couch, Rene Crandall, Melody Donthnier, Reagan Hallum, Reese Hawkins, Jenna Herzer Aaron Kay, Khrislynne Koon, Maddison Jo Larsen, Jackson McRoberts, Faith Moorefield, Leyla Sharifova Elizabeth (Ella) Sherck, Brittney Williams, Grace Bennett, Emily Benoit, Riley Berardi, Jaidyn Beswetherick, Alyson Bird, Kerigan Calhoun, Aaron Doyle, Nolan Firstenberger, Alaina Imboden Abigail John son, Colby Keiser, Patrick Lammers, Alex Lyall, Logan Madden, Haleigh Marzolf Sara Newton, Denham Randall, Rhyan Reittinger, Hans Snyder, Samantha Steckel Noah Swinehart, Lily Williams, Emma Woods, Mariyam Aliyeva Madeline Baker, Payton Bass, Faith Britt, Caleb Brookmyer, Kaitlynn Daniel Abigail Fischer, Madeline (Maddie) Jessee, Braeden Moran , Alexander (Alex) Mullens, Cole Poole, Josie Rhoades, Zachary Smith, Karinne Stormer Faith Wiley, Kendall Wilson.

Principal’s list

Savanna Alder, Ayden Batton, Daniel Bauer, Aolani Brooks, Allison Cartwright, John Daugherty, Madeline Doriety, Zoie Drummond, Ravshan Dusaliyev Landon Endsley, Garrett Fetgatter, Andrea Haros, Jacqueline (Jackie) Harris, Jasmine Harris, Aus tin Hawkins, Taylor Hitchcock, Paige Kearns, Cohen Kohorst, Finnegan Lyman, Noah McCann, Levi McDole, Connor McGuire, Elisabeth (Lilly) Mixon, Gabrielle Morvatz, Gavyn Mullins, Melanie (Carmyn) Nida, Taylor Pickett, Anmol Saini, Ethan Sample s, Liam Sanders, Allison Schenck, Bryce Schweikhardt, Julie Sebastian, Ethan Tallmadge, Nangah -Kuna (Ashley) Tuma, Jewell Tyler, Mary Janiah (Janiah) Velicaria, Alec (Jude) Wilson Lucas Arnold, Alayna Bergeron, Austin Black, Lydia Brannan, Kara Britt, Cadence Brooks Kyle Brueckman, Maxton Colby, Zachary Goodman, Jackson Iseminger, Justin Jergens Seth Lyall, Bennett Moore, Karley Moore, Erica Jenna Natalicio, Brooklyn Schneider Kylie Balkcom, Audrey Bruggeman, Madison Caldwell, Amber Crandall Avery Endsley, Ayumi Enorme, Nolan Flomerfelt, Cassidy Healy Kacie Hensley, Samantha Hull, Casey Keesee, Madison McKenzie Ryan Pahal, Kaylee Price, Tyler Rogers -Milligan, Brenna Schulte, Trent Schweikhardt Sofiya Shakirova, Le ah Shofner, Victoria Veldman, Jordan Waterhouse Allison Watson.